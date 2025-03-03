Получила подозрение: в Херсоне разоблачили коллаборантку, руководившую учебным заведением оккупантов

В Херсоне разоблачена женщина, которая в августе 2022-го согласилась сотрудничать с российской оккупационной администрацией и добровольно заняла руководящую должность ("проректора по образовательной деятельности") в незаконно созданном "Херсонском техническом университете". Там предательница внедряла образовательные стандарты РФ.

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Об этом сообщил проект "Хочу к своим". Коллаборантке уже объявлено официальное подозрение.

По данным следствия, т.н. ХТУ, когда в городе находились российские захватчики, действовал на базе захваченного украинского университета и был зарегистрирован по законодательству РФ.

Коллаборантка организовывала учебный процесс и разрабатывала учебные планы так, как того требовали оккупанты, контролировала работу структурных подразделений "университета", принимала сотрудников.

Женщине грозит наказание в соответствии с ч. 3 ст. 111-1 УК – до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (от 10 до 15 лет).

Проект "Хочу к своим" напоминает:

– знаете, кто сотрудничает с врагом – пишите сюда;

– хотите прекратить сотрудничество с врагом – пишите сюда;

– хотите уехать в Россию – пишите сюда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее жителя Херсона арестовали по делу о коллаборационной деятельности во время оккупации города. Он тогда работал в так называемой полиции захватчиков "инспектором роты охраны" и отвечал за "безопасность" помещения незаконного правоохранительного органа.

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