Выдумывал деньги у семей украинских пленных: в Харькове задержали мошенника, который оказывал 'помощь с обменом'. Фото

В Харькове правоохранители задержали мошенника, обманывавшего семьи украинских военнопленных, предлагая "помощь с обменом" за большие суммы денег. Злоумышленник выдавал себя участником волонтерской группы, которая якобы занимается обменом пленных.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что за разные суммы злоумышленник обещал пострадавшим семьям вернуть домой украинских защитников, находящихся в застенках кафиров или пропавших без вести во время боев.

Для этого он создал специальный телеграмм-канал, где общался с родственниками. Мошенник выманивал десятки тысяч гривен, обещая возвращение находившихся в плену российских войск украинских защитников или скрывшихся во время боев.

Для убедительности он ссылался на вымышленные связи с представителями России, которые якобы занимались решением обмена. После того как потерпевшие перечисляли деньги, мошенник продолжал требовать еще большие суммы, пытаясь привести дополнительные "обстоятельства".

Во время обыска у задержанного изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательные вещи, подтверждающие мошенническую деятельность. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в крупных размерах). Злоумышленник находится под стражей, и ему грозит до 8 лет заключения.

Правоохранители призывают людей быть осторожными и не поддаваться мошенническим схемам, связанным с обменом пленных. Важно помнить, что вопросы освобождения военнопленных решаются исключительно государственными органами. Если вы стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных: +38 044 321-11-21, +38 098 321-11-21, Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-3.

Напомним, Национальная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили пятерых злоумышленников, которые по заказу России готовили теракты и диверсии в разных регионах страны. Среди фигурантов – агенты спецслужб РФ, готовивших подрыв военных. Теперь большинству из них вместо "легкого" заработка грозит пожизненное заключение.

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