Воображаемый друг испортил брачную аферу: пограничники задержали фиктивных супругов при попытке незаконно уехать из страны. Фото

Пограничники задержали псевдосупруги из Киева, которые пытались незаконно пересечь украинско-польскую границу. Молодой мужчина заключил брак с женщиной с инвалидностью старше его на 16 лет, чтобы уехать из страны.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. А подробности дополнили в Западном региональном управлении ГНСУ в комментарии Zaxid.net.

"Молодоженов" задержали в пункте пропуска "Рава-Русская". 26-летний житель Киева вместе со своей с 42-летней "женой" с инвалидностью направлялись в Польшу. По их версии, они хотели навестить товарища мужа.

"Их легенда о мнимом друге не выдержала проверки, как и их рассказы о совместной жизни", - отметили в ГНСУ.

В ходе беседы с пограничниками выяснилось, что никакого товарища за границей нет. Кроме того, "супруги" не смогли прийти к согласию относительно адреса их проживания, были и другие разногласия в их ответах.

Наконец выяснилось, что женщина, после того как переправит мужчину за границу, должна была получить вознаграждение в размере 2 тысяч долларов США.

"Молодоженов" за границу не выпустили. Пограничники направили сообщение в полицию по факту незаконной переправки через государственную границу. Теперь "паре" грозит уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA:

Правоохранители Киева разоблачили канал переправки военнообязанных через государственную границу Украины. 43-летняя жительница Киевщины наладила подпольное "брачное агентство", она подыскивала в интернете мужчин призывного возраста, желающих избежать мобилизации. "Такса" за брак с женщиной с инвалидностью составила 7 тысяч долларов США.

Сотрудники Госпогранслужбы спасли жизнь очередному украинцу, пытавшемуся незаконно пересечь государственную границу. Мужчина решил добраться до Румынии через горы, однако перейти их так и не смог: просящего о помощи нарушителя искали более 7 часов.

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