Входили работники 'Укрзалізниці' и метрополитена: СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая действовала в Киеве и Харьковской области. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая наводила вражеские удары по Киеву и Харьковщине. В нее входили работники "Укрзалізниці" и метрополитена.

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Об этом говорится в Telegram-каналах Офиса Генерального прокурора и СБУ. Известно, что фигуранты шпионили за локациями ВСУ и корректировали вражеские воздушные удары.

Еще в 2015 году они были завербованы в Москве во время встречи с работником ФСБ. До 2022 года предатели предоставляли информацию о перемещении поездов с интересующими РФ грузами.

После начала полномасштабного вторжения, им дали задачу собирать информацию о местах базирования и маршрутах передвижения украинских войск и их грузов, а также наведение по ним ракетных и дроновых атак оккупантов.

В частности, работник метрополитена привлек к сотрудничеству в пользу врага своего родного брата и мать. Руководитель группы получал от сообщников необходимые геолокации, систематизировал их и посылал отчеты своему русскому куратору.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность агентурной сети, задержав ее резидента в Киеве, а агента-дезертира – в Харькове.

В результате проведения серии обысков правоохранители обнаружили у подозреваемых значительный арсенал оружия, боеприпасы, взрывчатку, средства связи и компьютерную технику, используемую для коммуникации с куратором.

Следователи Службы безопасности объявили о подозрении двум задержанным и двум родственникам руководителя вражеской группы по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 – государственная измена, совершенная группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения;

чч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников.

Злоумышленникам грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, работники СБУ задержали российского агента, выдававшего себя за девушку. Предатель корректировал ракетно-дроновые удары по Одессе. Мужчина одевался в женскую одежду, фотографировал военные объекты и передавал их координаты врагу.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Киеве четырех злоумышленников, выполнявших заказы российских спецслужб. Они поджигали военные авто и релейные шкафы "Укрзалізниці" на территории столицы. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

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