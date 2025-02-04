Верховный Суд подтвердил приговор гауляйтеру Херсонщины Сальдо: сколько лет должно провести за решеткой

Офис генерального прокурора отстоял в Верховном Суде приговор гауляйтеру Херсонщины Владимиру Сальдо, осужденному за государственную измену, коллаборационную деятельность и отрицание вооруженной агрессии России против Украины. Он будет сидеть 15 лет за решеткой, как того требовали прокуроры.

Видео дня

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура. Отмечается, что Верховный Суд оставил приговор без каких-либо изменений, признав его справедливым.

"Приговором суда он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности, сроком на 15 лет", – говорится в сообщении.

Суд доказал, что Владимир Сальдо, являвшийся гражданином Украины и депутатом Херсонского городского совета VIII созыва, сознательно перешел на сторону врага и принял участие в создании так называемой "военно-гражданской администрации Херсонской области" – незаконного оккупационного органа власти. Он стал главой вражеской "администрации", обеспечил ее функционирование, организовал структуру и кадровое наполнение.

Кроме того, Гауляйтер добровольно предоставил свое жилье представителям российских военных формирований для размещения офицерского состава, публично поддерживал решения и действия государства-агрессора, отрицал факт вооруженной агрессии РФ против Украины и оккупацию части территории.

Верховный Суд согласился с доводами прокурора о квалификации действий осужденного и признал наказание справедливой мерой.

Уголовное дело рассмотрено in absentia, то есть заочно при отсутствии обвиняемого в порядке специального судебного производства.

Напомним, что это не единственное производство против Сальдо. В августе прошлого года коллаборанту заочно сообщили о подозрении в похищении почти 3000 тонн украинского зерна. Гауляйтер приказал вывезти зерно из захваченного на тот момент Херсона. Следствие по этому делу продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Украине продали за 3 млн грн конфискованную квартиру коллаборанта Сальдо. Жилье площадью 130 кв. м расположено в престижном районе Одессы неподалеку от моря, вырученные от него деньги пошли в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!