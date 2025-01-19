Вербовал агентов для ГРУ и защищал их в судах: СБУ задержала адвоката из Киева

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали в Киеве агента военной разведки страны-агрессора РФ. Им оказался местный адвокат, вербовавший для российской спецслужбы новых агентов, а также защищавший в судах уже разоблаченных приспешников врага.

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По данным следствия, юрист был завербован сотрудником ГРУ Виталием Наумовым во время личной встречи на территории России еще в 2015 году. Сейчас ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, передают СБУ и Офис генерального прокурора.

Telegram-канал "Оперативный ВСУ" пишет, что этот предатель – столичный адвокат Владимир Евглевский.

Правозащитник, прикрываясь своей деятельностью, сотрудничал с разведывательным центром главного управления генштаба ВС РФ. В частности, он вербовал своих подзащитных в уголовных производствах для выполнения задач спецслужб государства-агрессора.

После начала полномасштабного российского вторжения одно из завербованных им лиц передавало разведке РФ данные о дислокации, перемещении и вооружении ВСУ в Харькове. Этот человек тоже был разоблачен и уже осужден.

Сам же адвокат из Киева также передавал российской спецслужбе информацию о сотрудниках СБУ, которые были указаны в материалах уголовных производств и разоблачали предателей. Он копировал и передавал процессуальные документы представителям ГРУ РФ.

"За каждое выполненное задание агент получал денежное "вознаграждение" от Наумова, поступавшее ему через анонимные переводы средств. Задокументировано, как юрист сначала помог реши*там "подобрать" корректировщика вражеского огня по Украине, а после задержания информатора – защищал его в суде", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления адвоката и задержали его по месту жительства в Киеве. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон, используемый для коммуникации с врагом и другими агентами.

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Расследование в деле против него продолжается, его осуществляет Главное следственное управление СБУ. Ныне решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацполиции рассказали, как в 2024 году Россия вербовала украинцев через соцсети. Вражеские спецслужбы подстрекают наших сограждан к совершению терактов и диверсий, а также препятствованию деятельности Сил обороны Украины.

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