В Украине с начала года на водоемах погибли более 70 человек, среди них – шесть детей: что известно о трагедиях

В Украине с начала 2025 года на водоемах погибли более 70 человек, среди них шестеро детей. В частности, среди основных причин гибели последних – походы на лед без сопровождения взрослых.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщила спикер ГСЧС Украины, полковник службы гражданской защиты Светлана Водолага. По ее словам, по состоянию на утро 17 февраля, на воде погибли 73 человека.

"С начала года в Украине на воде погибли 73 человека, из них 6 детей. Основная причина – выходят на лед (это о детях). За последнюю неделю погибли 22 человека, из них 6 – детей", – рассказала пресс-секретарь ГСЧС.

По информации Национальной полиции и ГСЧС Одесщины 15 ноября в селе Корсунцы Одесского района на местном пруду под лед провалилось трое детей.

Около 17 часов правоохранителям поступило сообщение об ЧП, спасатели и водолазы сразу же приступили к поисковой операции. В 20:30 дети были найдены без признаков жизни.

"В ГСЧС рассказали, что двое 15-летних ребят и один 14-летний вышли на середину пруда и решили испытать на крепость лед, но, к сожалению, он не выдержал – дети оказались в ледяной воде. Мальчиков, которые звали на помощь, увидели прохожие и сразу вызвали спасателей, ведь самостоятельно до них добраться было очень опасно", – говорится в сообщении.

Там добавили, что на водоем, который находится недалеко от города, подростки приходили играть.

Напомним, 13 февраля стало известно, что в Херсонской области пятеро детей провалились под лед реки Ингулец, к сожалению спасти удалось только двоих. Тела 9-летнего мальчика и 14-летней девочки нашли водолазы, поиски 13-летнего мальчика продолжаются. В ГСЧС призывали граждан не выходить на тонкий лед.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 февраля в селе Жуковцы Киевской области, мужчина на местном водоеме провалился под лед и утонул. Чтобы извлечь тело погибшего из воды, пришлось вызвать водолазов ГСЧС.

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