В Одесской области разоблачили коррупционную схему сдачи экзаменов и получения водительских удостоверений: фото

Сотрудники полиции в Одесской области разоблачили коррупционную схему сдачи экзаменов и получения водительских удостоверений. В результате чего была задержана женщина, которая за 750 долларов обещала "клиентам" нужные документы.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Также устанавливаются лица, которые могут быть причастны к данной схеме.

"В Одесской области полиция заблокировала коррупционную схему сдачи экзаменов и получения водительских удостоверений. Правоохранители задержали женщину, которая за 750 долларов "гарантировала" получение водительских. Клиентов она уверяла, что имеет связи в сервисном центре ", - написано в сообщении.

В настоящее время продолжается расследование, направленное на установление других лиц, причастных к схеме, включая сотрудников регионального сервисного центра. Подозреваемому может грозить до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Ивано-Франковске задержала 60-летняя женщина, которая вела деятельность в сфере обмена валюты, но не имела соответствующей лицензии. Также под разными предлогами она одалживала у людей большие суммы средств. Аферистка обманула людей на 161430 евро и 421440 долларов. Мошеннической "деятельностью" занималась с 2017 по 2018 год.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области задержан работник морга, который срезал золотое кольцо с руки погибшего военного с помощью плоскогубцев. За совершенное преступление мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

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