Женщина обманула клиентов на 16 млн гривен: какую 'схему' придумала аферистка

В Ивано-Франковске задержали 60-летнюю женщину, которая обманула людей на 161 430 евро и 421 440 долларов. Она вела свою мошенническую деятельность с 2017 по 2018 год.

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Женщина вела деятельность в сфере обмена валюты, несмотря на то, что не имела соответствующей лицензии, а также под разными предлогами занимала у людей большие суммы средств. Об этом в пятницу, 17 января, сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции Ивано-Франковской области.

С января 2017 по март 2018 года фигурантка, злоупотребляя доверием своих постоянных клиентов, завладела денежными средствами в больших размерах. Она "одалживала" их у пострадавших под разными предлогами: на развитие бизнеса, лечение родственников и другие неотложные потребности.

"Меньше чем через год, ей удалось обмануть по меньшей мере девять человек на 161 430 евро и 421 440 долларов. Фигурантка обещала вернуть клиентам деньги. Однако, располагая более 16 миллионами гривен по тогдашнему курсу, так и не сделала этого. Вместо этого потратила средства на собственные нужды", – рассказали правоохранители.

У подозреваемой изъяли расписки людей, "черную" бухгалтерию, мобильный телефон с переписками и другие вещественные доказательства.

"Следователи объявили ей подозрение в совершении уголовных правонарушений по ч. 3, 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Суд принял решение о применении меры пресечения в виде залога 2 миллиона гривен", – говорится в сообщении.

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