В Херсонской области будут судить женщину, которая добровольно стала главным бухгалтером оккупантов: что ей грозит

В Херсоне предстанет перед судом женщина, во время российской оккупации города добровольно занявшая должность главного бухгалтера в незаконной оккупационной службе. Она обеспечивала финансирование захватнической администрации и теперь будет отвечать за это перед законом.

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Об этом сообщает портал "Хочу к своим". По данным следствия, после захвата Херсона подозреваемая согласилась работать на оккупационную администрацию и заняла должность главного бухгалтера в незаконно созданном управлении экономики и финансов.

В этой должности подозреваемая выполняла ключевые финансовые операции оккупационной структуры: формировала и распределяла бюджетные средства, обеспечивала выплаты сотрудникам, контролировала материальное обеспечение и финансирование деятельности учреждения.

Злоумышленница также принимала участие в разработке финансовых документов в соответствии с российскими стандартами и согласовывала платежи для поддержки работы оккупационных "спасателей".

После освобождения Херсона женщина пыталась скрыть свою деятельность, однако стражи порядка собрали достаточно доказательств ее сотрудничества с врагом. Прокуроры Херсонской областной прокуратуры утвердили обвинительный акт и направили его в суд. Расследование по делу проводили следователи Территориального управления ГБР в Мелитополе.

Бухгалтеру инкриминируют правонарушения по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Ранее в Днепропетровской области задержали троих мужчин, работавших на Россию. Они по заказу вражеских спецслужб совершили теракт возле здания РТЦК в Павлограде.

А недавно СБУ и Нацполиция задержали еще семерых поджигателей, выполнявших заказы оккупантов в разных регионах страны. В частности, приспешники российских спецслужб совершали поджоги в Одесской и Житомирской областях.

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