В Харькове работник ТЦК стрелял в мужчину: полиция открыла уголовное производство

В Харькове произошел инцидент со стрельбой с участием работника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Сначала информация об этом появилась в сети, а затем детали раскрыли правоохранители, которые открыли уголовное производство.

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В соцсетях распространились кадры с поврежденным автомобилем Daewoo Lanos. Женщина, представившаяся сестрой мужчины, в которого стреляли, рассказала, что ее брата остановили 15 представителей ТЦК и потребовали документы. Во время разговора раздался выстрел, после которого мужчина сбежал через дворы, бросив машину.

Как сообщили на официальной странице главного управления Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел в Салтовском районе Харькова в присутствии патрульных, находившихся в составе совместного наряда с ТЦК по оповещению.

Сообщается, что они выявили нарушение правил дорожного движения водителем авто Daewoo Lanos. Чтобы составить админматериалы, правоохранители остановили автомобиль. На требованиюеполиции проверить документы для составления админматериалов и на требование военнослужащих ТЦК показать военно-учетные документы водитель не реагировал и пытался убежать.

"Во время преследования нарушителя один из военнослужащих ТЦК и СП произвел несколько выстрелов из травматического оружия. Никто не пострадал. Кроме того, устанавливаются детали и обстоятельства повреждения автомобиля Daewoo Lanos", – говорится в сообщении.

По адресу, где произошла стрельба, выезжала следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №2. Она провела осмотр места происшествия и изъяла следы и вещественные доказательства.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Кременчуг на Полтавщине военнообязанному мужчине стало плохо во время ожидания отправления в учебный центр – он потерял сознание. Сотрудники ТЦК вызвали скорую, однако реанимационные меры не помогли: была констатирована смерть человека.

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