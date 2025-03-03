Был признан годным к службе: в Кременчуге в ТЦК скончался мужчина

В городе Кременчуг на Полтавщине военнообязанному мужчине стало плохо во время ожидания отправления в учебный центр – он потерял сознание. Сотрудники ТЦК вызвали скорую, однако реанимационные меры не помогли: была констатирована смерть человека.

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Трагический случай произошел 2 марта, умершему было около 48 лет. Об этом 3 марта сообщили на Facebook-странице Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что военнообязанный гражданин 1977 года рождения полицией был доставлен в Кременчугский районный ТЦК около 10:20 в воскресенье.

После уточнения военно-учетных данных он прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к военной службе. В дальнейшем мужчина остался в ТЦК, ожидая отправки в учебный центр.

"Около 17:40 его состояние здоровья резко ухудшилось – он побледнел и потерял сознание, личным составом ТЦК и СП была вызвана скорая помощь и реанимобиль. К сожалению, реанимационные меры результатов не дали и в 18:30 была констатирована смерть", – говорится в сообщении Полтавского ТЦК.

Там добавили, что на место события была вызвана следственно-оперативная группа полиции. По предварительным результатам ее работы, нарушений в деятельности Кременчугского ТЦК не выявлено.

"Меры физического воздействия не применялись, телесных повреждений у умершего гражданина нет. По данным медиков, скончался он от острой сердечной недостаточности", – подчеркнули в ведомстве.

Было назначено служебное расследование по выяснению всех предпосылок и обстоятельств происшествия. Следственные действия продолжаются, и в Полтавском областном ТЦК призвали граждан воздержаться от домыслов, спекуляций и манипуляций до их завершения.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Хмельницком мужчина совершил самоубийство в здании ТЦК. Военнообязанному оказали первую домедицинскую помощь, вызвали медиков, но от обильного кровотечения он умер в карете скорой.

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