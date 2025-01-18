В Днепропетровской области разоблачили фирму, которая помогала России строить ядерные лаборатории. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила днепропетровское предприятие, помогавшее России в строительстве ядерных лабораторий. По информации следствия компания, занимающаяся производством строительных материалов, переправляла украинскую металлопродукцию в Россию, где она использовалась для обустройства служебных помещений российского института ядерных исследований.

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Этот институт разрабатывает новые ракеты с ядерными зарядами. Об этом сообщили пресс-служба СБУ и Офиса генпрокурора.

По данным следствия, к организации сделки причастен владелец украинской компании-производителя стройматериалов.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что после начала полномасштабной войны представители предприятия отправили значительную партию профиля из нержавеющей стали в Россию. оккупанты использовали этот материал для создания инфраструктуры в институте. На его базе россияне разрабатывают проекты новых образцов ракетного вооружения с ядерным зарядом.

Чтобы скрыть международные поставки, товар сначала переправляли в компанию на Ближнем Востоке, а оттуда – на территорию России.

Следствие также выяснило, что финансовую документацию двух компаний вела главная бухгалтер украинского предприятия. В ходе обысков были обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документация, подтверждающая участие компании в преступной деятельности в пользу России.

Следователи сообщили о подозрении владельцу предприятия и трем его подчиненным по статье "пособничество государству-агрессору". Уже задержаны два бухгалтера общества. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Принимаются меры по установлению места нахождения руководителя общества и представителя российского предприятия, привлеченного к этой сделке.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали должностную должность "Укрзализныци", которая с помощью своего мужа предоставляла информацию российскому ФСБ об эшелонах ВСУ. Женщина занимала должность главной бухгалтера одного из филиалов в Полтавской области.

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