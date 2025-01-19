В Днепре разоблачили врачей ВВК, которые подделывали анализы на ВИЧ для избежания мобилизации. Фото

В Днепре разоблачили представителей одного из местных районных ТЦК, наладивших схему помощи уклонистам, стремящимся избежать мобилизации. При прохождении такими военнообязанными военно-врачебной комиссии врачи фальсифицировали результаты анализов крови на ВИЧ для исключения из военного учета.

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Подобная услуга каждому "клиенту" стоила 10 тысяч долларов, теперь же фигуранты могут получить по 10 лет за решеткой. Подробности рассказали в Национальной полиции Украины.

"Киберполицейские Днепропетровщины совместно со следователями СУ ГУНП в области при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны восточного региона разоблачили должностных лиц и врачей военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и других медицинских учреждений города Днепра, которые фальсифицировали результаты анализов крови на ВИЧ. В дальнейшем злоумышленники вносили ложные данные в медицинские документы и информационную систему "Мониторинг социально значимых заболеваний", – отметили в Нацполиции.

После этого "больные" мужчины получали возможность сняться с военного учета и беспрепятственно пересечь государственную границу Украины.

За такую "услугу" устроители схемы брали с каждого "клиента" по 10 тысяч долларов.

"Правоохранители при силовой поддержке спецподразделения ТОР Департамента патрульной полиции провели 19 обысков по местам регистрации и проживания фигурантов, а также в их служебных кабинетах и в автотранспорте. Изъята, в частности, компьютерная техника, медицинская документация и другие вещи, подтверждающие причастность владельцев к незаконной деятельности", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

"Фигурантам грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, возможна дополнительная квалификация", – добавили в Нацполиции.

Напомним, ранее стало известно, что группа мошенников присвоила 2,5 млн грн донатов на ВСУ. Чтобы обмануть украинцев, готовых поддерживать свою армию финансово, злоумышленники из Черкасской области выдавали себя за военных. Собранные во время объявленных ими "сборов" деньги мошенники тратили на себя. В настоящее время они задержаны, всем фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

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