В Чернобыльском заповеднике вырубили 100-летние дубы: злоумышленников поймали

Руководителя государственного предприятия "Северная Пуща" разоблачили на незаконной вырубке леса в Чернобыльском заповеднике. Вследствие противоправных действий чиновника под вырубку попали 100-летние дубы.

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В результате незаконной порубки древесины общая сумма ущерба составила более 59 млн грн. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Правоохранители разоблачили преступную схему еще в декабре 2023 года. В ходе совместного расследования ГБР и Нацполиции стало известно, что руководитель государственного предприятия организовал незаконную порубку 185 дубов на территории Денисовецкого лесничества ГСП "Северная Пуща", принадлежащего Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику.

К реализации преступления чиновник привлек стражей порядка и трех гражданских лиц и выдал им специальные пропуска на территорию заповедника. Чиновник показал исполнителям территорию для вырубки, на которой росли более 100-летних дубов. Фигурантам помогал работник правоохранительного органа, сопровождавший транспорт со срубленной древесиной. Сообщники вывезли древесину на один из столичных пунктов приема древесины, где ее продали на основании фиктивных документов.

Исполняющий обязанности директора ГП "Северная Пуща" обвиняется по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины, сотрудник правоохранительного органа по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 УК Украины, другой правоохранитель по ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины, одно гражданское лицо – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины, и два других гражданских по ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины.

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