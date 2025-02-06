Умер от асфиксии: на Полтавщине матери объявили подозрение в убийстве новорожденного сына

Жительнице Миргородского района Полтавщины объявили подозрение в преднамеренном убийстве ее новорожденного сына. Беременной она не стала на учет и родила ребенка дома.

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В то же время подозреваемая является многодетной матерью. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

По данным следствия, 31 января утром 34-летняя женщина по месту жительства родила мальчика. После родов она набросала на новорожденного мокрую одежду, чем ограничила ему доступ воздуха. Согласно врачебному свидетельству, смерть младенца наступила в результате асфиксии.

Установлено, что женщина является многодетной матерью, на соответствующем учете в связи с беременностью не состояла. На момент наступления родов у нее была возможность обратиться в медицинское учреждение, однако сознательно этого не сделала", – информируют в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Миргородской окружной прокуратуры 34-летней жительнице района сообщено о подозрении по ст. 117 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения – домашнего ареста.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Миргородского РПП ГУНП в Полтавской области.

В ведомстве подчеркнули, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе правоохранители сообщили о подозрении 18-летней матери и ее 44-летнему сожительнице по делу, которое касается смерти их сына. Тело годовалого мальчика было обнаружено в морозильной камере в одной из квартир Пересыпского района.

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