Убийство жены и дочери украинского защитника в Бельгии: в преступлении признался 16-летний сын

В убийстве жены и дочери защитника Украины в бельгийском городе Гасроде признался несовершеннолетний сын семьи. Предварительно, подросток нанес ножевые ранения маме и младшей сестре, после чего поджег квартиру в доме, где они жили.

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Накануне, 7 июня, 46-летнюю женщину и шестилетнюю девочку, которая еще была жива, спасатели обнаружили в эпицентре пожара. О признании 16-летнего украинца сообщает издание VRT со ссылкой на прокуратуру Лювена.

По информации следствия, подросток нанес матери и сестре ножевые ранения, а затем совершил поджог квартиры. На момент пожара он находился в школе. Сначала парня взяли под опеку, однако впоследствии, как отмечается, он признал свою вину.

Трагедия случилась 7 июня около 09:30 по местному времени. Пожарная служба получила сообщение о возгорании в одном из помещений дома, который принадлежит церковной общине, но был арендован местными властями для размещения украинских беженцев.

На месте пожара нашли тело женщины, ее дочь умерла позже в реанимации. По данным эксперта по пожарной безопасности, возгорание произошло в результате умышленного поджога.

"Непонятно, каков был его мотив, завтра (8 июня. – Ред.) он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних", – пишет издание о подозреваемом подростке.

Накануне сообщалось, что убитыми украинками оказались мать с дочкой, которые жили в Бельгии три года. Муж женщины и отец девочки – военнослужащий, который воюет на фронте в Украине.

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