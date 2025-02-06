Троих жителей Буковины наказали за диверсии на железной дороге: какой приговор вынес суд. Фото

В Черновицкой области состоялся суд над тремя жителями региона, которые по заказу российских спецслужб устраивали диверсии на железной дороге. Их признали виновными и приговорили к 15 годам за решеткой.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины в четверг, 6 февраля. Фигуранты были задержаны в сентябре 2024 года "по горячим следам", когда они подожгли релейный шкаф на линии железнодорожного сообщения западного региона.

Выяснилось, что это два брата и их знакомый из областного центра, которые искали быстрые заработки через Telegram-каналы. В сети их завербовал сотрудник спецслужб страны-агрессора.

Сначала россиянин дал им "тестовое" задание – наносить провокационные граффити на стенах городских построек. Позже украинцы получили инструкции на поджог энергообъектов, обеспечивающих бесперебойное движение поездов, в частности, военных эшелонов Сил обороны.

Враг таким образом планировал нарушить транспортную логистику поставок оружия и боеприпасов для ВСУ на фронте.

"На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал агентов виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Всем трем злоумышленникам назначены до 15 лет лишения", – проинформировали в СБУ.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что причиненный уголовным правонарушением ущерб "Укрзалізниці" достигает почти 1 млн грн. Согласно решению суда эту сумму молодые люди должны возместить.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в СБУ отметили, что российские спецслужбы сменили тактику и начали вербовать украинцев для взрывов ТЦК. Исполнителей ликвидируют сразу после выполнения "задания", чтобы избавиться от свидетелей.

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