Торговали фиктивными медсправками и маршрутами побега за границу: в Украине ликвидировали еще 4 'схемы для уклонистов'. Фото

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации и незаконного "списания" действующих военных по состоянию здоровья. По результатам комплексных мероприятий, проведенных в трех областях Украины, правоохранители задержали семерых организаторов сделок.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 21 февраля. Отмечается, что задержанным сообщили о подозрении, им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Злоумышленники торговали фиктивными медицинскими справками и "маршрутами" побега за границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость "услуг" составляла от 2000 до 15000 американских долларов с каждого уклоняющегося.

Так, в Киеве на взятке задержан невропатолог - член военно-врачебной комиссии (ВЛК). Он брал деньги за оформление фейковых диагнозов, ограничивающих участие в боевых действиях на передовой. Также военная контрразведка СБУ совместно с полицейскими задержала двух жителей столицы, которые продавали уклоняющим геолокацию "обходных" троп на границе Украины и Евросоюза.

В Кропивницком правоохранители задержали трех участников преступной группы, торговавших поддельными медицинскими справками ВЛК для снятия с военного учета по состоянию здоровья.

В Виннице задержан 34-летний директор кондитерской фирмы, который пытался безосновательно включить свое предприятие в перечень критически важных, чтобы потом оформить "бронь" ухилянтам. С этой целью он искусственно завышал количество заключенных контрактов на поставку собственной продукции и общие доходы компании.

По всем разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении соответственно совершенных преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);

ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Фигурантам грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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