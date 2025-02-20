За $15 тыс. переправляли уклонистов в страны ЕС: в Киеве полицейские ликвидировали очередную схему. Фото

В Киеве правоохранители дежурную схему переправки мужчин через государственную границу Украины. Стоимость "услуг" злоумышленников составила 15 тысяч долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Преступную деятельность двух 27-летних местных жителей разоблачили следователи и оперативники Печерского управления полиции совместно с работниками Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры", – рассказали правоохранители.

Организаторы схемы подыскивали мужчин, желающих избежать мобилизации, и предлагали им "трансфер" до границы с республикой Молдова. Там военнообязанные в обход пунктов пропуска пересекали границу и в дальнейшем направлялись в страны Европейского союза. Стоимость такой услуги для клиентов стоила 15 тысяч долларов.

Следователи задержали двух "бизнесменов" при получении ими денег за "услугу" клиента. По этому факту начато уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали врача-невропатолога коммунального заведения Киева, который за деньги предлагал военнообязанным фейковые диагнозы и службу в тылу. Стоимость "услуги" составила 2 тысячи долларов США.

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