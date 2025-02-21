Выдавали фальшивые диагнозы: в Николаеве разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации

В Николаеве работники Государственного бюро расследований разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации. Злоумышленники выдавали военнообязанным фальшивые медицинские справки с диагнозами.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает ГБР. Стоимость услуги составляла 8 тысяч долларов.

По данным следствия, в схеме участвовали командир взвода одного из правоохранительных органов Николаевской области, начальник отдела мобилизации Центрального РТЦК и СП Николаева, а также глава врачебно-консультативной комиссии местной больницы.

Чиновники занимались подделкой медицинских документов для граждан, пытавшихся избежать мобилизации. Правоохранитель находил желающих, после чего должностное лицо РТЦК, совместно с председателем ЛКК, выдавали медицинские справки с "липовыми" диагнозами.

Незаконная схема действовала с конца 2024 года, ее участников задержали при передаче неправомерной выгоды.

Напомним, 14 февраля стало известно, что в ГБР находится около 300 дел в отношении работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Все – на разных стадиях досудебного расследования. В частности, часть дел уже в суде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для должностных лиц ТЦК и ВЛК за нарушение порядка мобилизации. Речь идет о борьбе с так называемой бусификацией – когда мужчин забирают прямо на улицах, и после быстрого прохождения медкомиссии они оказываются в войсках.

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