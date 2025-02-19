Суд раскрыл детали выезда из Украины эксглавы Оператора ГТС Макогона за 'фиктивной' командировкой

Государственная пограничная служба по требованию суда раскрыла обстоятельства выезда за пределы Украины экс-руководителя Оператора ГТС Сергея Макогона по "фиктивной" командировке, которую он сам себе выписал в день принятия решения об увольнении.

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"Во исполнение требований постановления суда Государственная пограничная служба Украины письмом сообщила, что в период с 16.09.2022 по 12.06.2023 года ЛИЦО_1 пересек границу Украины только один раз - 18.09.2022 года в 16:43 в пункте пропуска Малые Селменцы. Другой информации нет", - говорится в судебном решении.

Пункт пропуска Малые Селменцы расположен на Закарпатье.

Основанием для выезда стала подписанная самим Макогоном командировка в Вену. Впрочем, она датирована 16 сентября 2022 года и была выдана после того, как наблюдательный совет принял решение уволить Макогона из-за неудовлетворительной работы.

Согласно тексту командировки, экс-глава Оператора ГТС должен был вернуться в Украину 23 сентября 2022 года, однако эти требования нарушил и из "командировки" не вернулся.

Официально он был уволен 28 сентября.

По данным СМИ, Макогон скрывается в Канаде, в городе Ванкувер.

Обстоятельства его выезда за границу вопреки ограничениям военного положения изложены в судебном процессе, в котором Макогон требует от государственной компании выплатить ему более 10 млн грн премии за 2021 год.

Суды первой и второй инстанции признали требования Макогона безосновательными и отклонили его иск.