Спрятался под одеялом: украинец пытался добраться до Польши в спальном отсеке авто, но план провалился. Видео

Украинец пытался незаконно пересечь границу с Польшей в спальном отсеке авто, но план не сработал. Пограничники на Волыни задержали уклониста.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы 20 февраля. На беглеца был составлен админпротокол.

На Волыни работники ГПСУ задержали пассажира грузовика, пытавшегося незаконно пересечь украинско-польскую границу. Мужчина ехал в спальном отсеке автомобиля, которым управлял гражданин Польши. План побега был простым – спрятаться под одеялом в постели для водителей-дальнобойщиков.

Однако операция провалилась, хотя уклонист и пытался притворяться, что крепко спит.

"Если на "путешественника" составили админпротокол, то его польского проводника могут ожидать куда более серьезные последствия. Речь идет об уголовной ответственности за организацию незаконного пересечения границы", – говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля стало известно, что на Закарпатье разоблачили очередной канал нелегальной переправы за границу военнообязанных. 35-летний житель города Рахов за 11 тысяч долларов предложил 24-летнему жителю Ивано-Франковской области схему побега в Румынию через Тису. Злоумышленнику грозит до 9 лет заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам спикера ГПСУ, с лета 2024 года в Украине уменьшилось количество попыток незаконного пересечения границы почти вдвое. Больше всего случаев фиксируют на границе с Румынией и Молдовой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!