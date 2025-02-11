$11 тысяч за 'перспективу' замерзнуть в Тисе: на Закарпатье разоблачили канал нелегальной переправы мужчин за границу. Фото

На Закарпатье разоблачили еще один канал нелегальной переправы за границу военнообязанных. 35-летний житель города Рахов за 11 тысяч долларов предложил 24-летнему жителю Ивано-Франковской области схему бегства в Румынию с опасным переплывом Тисы.

Видео дня

Об этом 11 февраля сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. Как отмечается, по материалам оперативников Мукачевского пограничного отряда пресечена незаконная попытка гражданина Украины переправки через границу.

"11 тысяч долларов за перспективу замерзнуть в Тисе", – говорится в публикации.

Организатора оборудки, жителя Рахова, поймали на горячем в момент получения им 11 тысяч долларов неправомерного денежного вознаграждения от 24-летнего жителя Ивано-Франковской области.

По указанию переправщика, мужчина должен был пересекать границу вне пунктов пропуска.

Пренебрегая жизнью своего клиента, переправщик побуждал его переплыть реку Тису, рассказали в ГПСУ.

Однако из-за морозной погоды река и подходы к ней местами покрыты льдом, поэтому переплывать ее крайне опасно, заявили пограничники.

Закарпатцу уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до девяти лет тюрьмы.

Раховский районный суд 10 февраля постановил заключить его под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 605 тысяч грн.

Следственные действия продолжаются.

Мероприятия по разоблачению сделки проводились сотрудниками Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками Тячевского ГРО УСБУ в Закарпатской области и сотрудниками сектора криминальной полиции Раховского райотдела полиции ГУ Нацполиции в Закарпатской области при процессуальном руководстве Тячевской окружной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черниговской области полиция совместно с СБУ задержала двух молодых людей, которые "подрезали" автобус с военнослужащими, представились полицейскими и, угрожая открыть огонь в салоне, вывели двух мобилизованных. За помощь в уклонении фигуранты получили по 5 тыс. долларов за каждого из двух военнообязанных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!