Собирал координаты: СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал российские обстрелы по энергетической инфраструктуре Харькова. Фото

В Харькове задержали 34-летнего мужчину, который по заказу российской ФСБ собирал координаты военных, электро- и теплогенерирующих объектов города. Оккупанты собирались использовать информацию от корректировщика для подготовки новой серии ракетно-дронных ударов по облцентру.

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Агентом оказался экс-работник местного предприятия теплоэнергетики, уволенный из-за наркозависимости. Враг завербовал его дистанционно через Telegram-каналы по поиску "легких заработков" и предложил деньги в обмен на сотрудничество, информирует СБУ.

Что известно о работе предателя на ФСБ

По данным следствия, главной задачей агента был сбор координат. Так, он пытался разведать геолокации мобильных огневых групп ПВО, которые защищают высоковольтные трансформаторные подстанции Харькова. Также его интересовали координаты модульных котельных и когенерационных установок, которые обеспечивают жителей города теплом и электричеством вместо атакованных врагом ТЭЦ.

Дополнительно корректировщик пытался выявить пункты дислокации ТЦК. Для этого он во время бытовых разговоров выспрашивал адреса у знакомых, которые посещали режимные объекты, а затем фотографировал эти здания.

Установлено, что свою деятельность предатель координировал с действующим сотрудником ФСБ РФ, личность которого уже установлена Службой безопасности.

Сотрудники СБУ задокументировали действия врага и провели мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны и энергообъектов. На финальном этапе спецоперации фигуранта задержали, во время обыска у него изъяли телефон с доказательствами работы на врага.

"Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры разоблачен харьковчанин, который осенью 2024 года наладил связь с представителем РФ через Telegram и в обмен на денежное вознаграждение передавал информацию о расположении украинских военных и объектов энергетической инфраструктуры Харькова", – уточнили в Офисе генпрокурора.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры. Харьковчанину сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Что предшествовало

В июле стало известно о разоблачении ряда предателей в Харькове, которые способствовали преступлениям РФ – выискивали места дислокации Сил обороны или корректировали российские атаки по гражданским объектам. Так, правоохранительные органы задержали актера театра для детей и юношества, который помогал оккупантам готовить новые удары по городу.

СБУ задержала 45-летнюю безработную харьковчанку, которая готовила ракетную атаку РФ по мэрии. Предательница предполагала, что поблизости могут находиться военные, поэтому передала локацию оккупантам для вероятной атаки.

Недавно был задержан еще один агент ФСБ – 42-летний продавец детских колясок, в задачи которого входило шпионить за мобильными огневыми группами, радиолокационными и зенитно-ракетными комплексами ПВО в Харькове.

Более того, СБУ задержала "крота" ФСБ в Силах обороны на Харьковщине, который корректировал вражеский огонь и готовил прорыв оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля российская террористическая армия нанесла очередной удар дронами по Харькову. В результате обстрела Шевченковского и Слободского районов города пострадали мирные жители.

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