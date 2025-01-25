Шуфрич останется за решеткой: суд принял решение о выполнении им депутатских полномочий из СИЗО. Документ

Шевченковский районный суд Киева принял решение, которым разрешил народному депутату Нестору Шуфричу, обвиняемому в государственной измене, осуществлять депутатские полномочия, находясь в следственном изоляторе. Однако участия в пленарных заседаниях Верховной Рады он принимать не сможет.

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Об этом свидетельствует определение Шевченковского районного суда, копию которого обнародовали в сети. Это решение позволяет Шуфричу частично исполнять обязанности нардепа, одновременно сохраняя ограничения, связанные с содержанием его под стражей в рамках предпринятой меры пресечения.

Суд мотивировал свое решение тем, что полномочия Шуфрича как парламентария не прекращались согласно закону.

Таким образом, Шуфрич сможет частично выполнять депутатские обязанности, находясь в следственном изоляторе. Это значит, что он не сможет голосовать, но может дистанционно участвовать в законотворческой деятельности. Согласно определению суда, Шуфрич может подавать законопроекты через помощников.

Напомним, что в конце прошлого года суд отказал адвокатам Шуфрича в ходатайстве доставлять нардепа на заседание Верховной Рады.

Нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич обвиняется в государственной измене. Его полномочия как парламентария не прекращались, поэтому суд принял, что ограничение этих прав возможно только после признания его вины приговором суда.

Как сообщал OBOZ.UA:

Нестор Шуфрич находится в СИЗО с середины сентября 2023 года. Сначала ему объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК).

Но уже в феврале прошлого года Шуфрич получил новое подозрение, согласно ч. 3 ст. 110-2 УК – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя. Это расследование уже касается финансирования Росгвардии в Крыму.

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