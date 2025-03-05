"Штамповали" чиновники харьковской МСЭК: отменено почти пол тысячи фейковых справок об инвалидности

Чиновники медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в Харькове выдавали поддельные справки об инвалидности за взятки. Эти документы получали мужчины призывного возраста во избежание мобилизации и оформить социальные выплаты.

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По материалам Службы безопасности Украины было аннулировано 470 фейковых медицинских справок об инвалидности. Также СБУ вместе с Пенсионным фондом остановила выплату незаконно назначенных пенсий. Это позволило предотвратить ежемесячные убытки государства в размере более 2,4 миллиона гривен.

СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в октябре 2024 года. Тогда подозрение выдвинули 13 участникам сделки, среди которых были руководитель региональной МСЭК и врачи местных медицинских учреждений.

Расследование выяснило, что фигуранты издавали фейковые медицинские заключения за взятки от 2 до 5 тысяч долларов США. Благодаря этим документам уклонявшиеся могли избежать мобилизации и получать незаконные пенсии и соцвыплаты.

Главе МСЭК и семи его сообщникам дополнительно сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, их обвиняют в создании преступной организации, руководстве такой организацией, подделке документов, содействии незаконному пересечению границы, препятствованию деятельности ВСУ и внесению должностным лицом заведомо ложных данных.

Все задержанные находятся под стражей. Также решается вопрос о дополнительных обвинениях еще пяти фигурантам дела.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и Харьковской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине 281 чиновник лишился статуса лица с инвалидностью – проверки показали, что решения МСЭК были необоснованными. При этом только в Государственной таможенной службе выявили 73 должностных лица с "липовой" инвалидностью.

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