Шпионил за Силами обороны в Кировоградской области: какой приговор вынес украинский суд агенту ФСБ. Фото

Украинский суд приговорил агента ФСБ к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену. Мужчина шпионил за военными объектами в Кировоградской области и передавал информацию российским спецслужбам.

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Об этом сообщили СБУ и Офис генерального прокурора. Предателем оказался житель Торецка на Донетчине.

По заданию ФСБ он перебрался в центральную Украину под видом переселенца и устроился подсобным рабочим в воинскую часть. Это позволило установить новые контакты и получать разведывательные данные.

Основной задачей агента был сбор координат важных военных объектов, в том числе штабов, запасных командных пунктов, позиций ПВО, мобильных огневых групп. Он самостоятельно обходил местность, фотографировал объекты, отмечал их на Google Maps, а затем передавал эти данные оккупантам через мессенджеры.

За свою деятельность агент получал денежные переводы на банковскую карту. Оккупанты обещали ему "эвакуацию" в Россию и дальнейшее трудоустройство в ФСБ.

В июле 2023 года Служба безопасности Украины задержала шпиона "на горячем" - когда тот фотографировал периметр военного объекта. Во время обыска у него изъяли телефон с подтверждениями связи с российскими спецслужбами.

Суд признал его виновным в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Теперь вместо "карьеры в ФСБ" он проведет 15 лет за решеткой.

Напомним, в Херсонской области судебный приговор получил очередной предатель. К длительному лишению свободы приговорен военнослужащий, который передавал врагу важную информацию об украинских военных и объектах гражданской инфраструктуры.

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