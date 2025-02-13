СБУ сообщила о подозрении генералу РФ, приказавшему ударить 'Искандером' по облсовету в Николаеве

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генералу армии страны-агрессора РФ Александру Дворникову, который в марте 2022 года приказал ударить ракетой "Искандер" из оккупированного Крыма по Николаевскому областному совету. Тогда погибли 36 человек, еще 38 получили ранения.

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Как сообщила пресс-служба СБУ, собраны доказательства военных преступлений со стороны Дворникова – бывшего командующего Южного военного округа ВС РФ. 29 марта 2022 года именно по его приказу кафиры совершили ракетный удар по админзданию облсовета в Николаеве.

Для атаки враг применил крылатую ракету класса "земля – земля".

Ее запуск состоялся из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", базировавшегося на временно оккупированной территории украинского Крыма.

Тогда в результате вражеского удара погибли 36 человек. Еще 38 получили ранения.

При взрыве были повреждены многоквартирные дома поблизости, центр детского творчества, коммерческие объекты и гражданские авто.

Следователи СБУ заочно сообщили Дворникову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины, сообщили в украинской спецслужбе.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Николаевской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.