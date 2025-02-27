СБУ сообщила о подозрении гендиректору корпорации, поставляющему армии РФ самолеты для бомбардировок Украины

Служба безопасности Украины собрала доказательства против генерального директора российской Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, обеспечивающего армию РФ боевыми самолетами для ударов по Украине. Злоумышленнику сообщили о подозрении - продолжаются комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения он перестроил авиационную ветвь РФ под нужды военно-промышленного комплекса. Под его руководством с 24 февраля 2022 года было произведено более 100 летательных аппаратов.

Речь идет, в частности, о бомбардировщиках Ту-22М3 и истребителях МиГ-31, которые атакуют гражданскую инфраструктуру Украины ракетами, включая гиперзвуковые "Кинжалы". Также под руководством Слесаря российская армия получила истребители Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57, а также военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А.

По данным следствия, Слюсарь координирует свою деятельность с высшим военно-политическим руководством РФ и выполняет их оборонные заказы. На основании собранных доказательств ему заочно было уведомлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время продолжаются меры по привлечению Слесаря к ответственности за его преступления против Украины.

Напомним, от 14 до 15 лет тюрьмы получили еще четверо предателей, воевавших против Украины на востоке нашей страны. Они ждали приговора суда под арестом, поскольку попали в плен Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали дежурного агента ФСБ. Предатель, состоявший в должности оператора беспилотных систем, корректировал ракетные удары РФ по региону, для этого он использовал как штатные дроны, так и мини-камеры.

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