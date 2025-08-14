СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая занималась подготовкой нового обстрела Одесщины. Фото
Военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ РФ, которая корректировала воздушные атаки оккупантов по объектам оборонной инфраструктуры на юге Украины. В рамках многоэтапной спецоперации в Одесской области задержали четырех участников вражеской ячейки вместе со старшим агентом.
Фигуранты готовили для страны-агрессора координаты складов хранения оружия, боеприпасов и амуниции ВСУ, а также искали геолокации подразделений противовоздушной обороны, чтобы скорректировать обстрелы в обход ПВО. Детали спецоперации по разоблачению злоумышленников сообщила пресс-служба СБУ.
Предателям грозит пожизненное заключение
По данным расследования, резидентом российской агентуры был охранник местной школы спортивных единоборств. Его завербовали дистанционно, подключив к этому знакомого из Крыма, который сотрудничает с российской спецслужбой и является приближенным к экс-нардепу от "Партии регионов" Игорю Моркову.
Впоследствии по инструкции ФСБ резидент сформировал собственную группу информаторов, в которую включил друзей: тренера спортивной секции, водителя такси и его жену – продавщицу в местном магазине.
Чтобы выполнить вражеское задание, участники группы шпионили за движением военной и гражданской грузовойтехникив направлении вероятных логистических центров Сил обороны. Кроме того, в бытовых разговорах они выспрашивали разведданные у местных жителей, в частности посетителей спортшколы, клиентов такси или покупателей в магазине.
Собранные данные предатели передавали резиденту во время личных встреч или в телефонном режиме, используя кодовые слова для конспирации.
Сотрудники СБУ разоблачили российскую агентурную группу еще в начале ее разведывательной активности, задокументировали и задержали в полном составе.
Фигурантам сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Что предшествовало
Сотрудники СБУ разоблачили в Одессе клириков УПЦ МП, которые восхваляли Россию и оправдывали военные преступления оккупантов. Предателями оказались 58-летний священник храма Одесской епархии и 44-летний протоиерей УПЦ (МП).
Кроме этого, молодого жителя Одесской области будут судить за работу на Россию в условиях полномасштабной войны. Получив инструкции от врага, 22-летний мужчина совершал поджоги, а затем намеревался совершить террористический акт.
Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка СБУ задержала российского информатора в Днепропетровской области – 30-летнего безработного, который попал в поле зрения оккупантов через Telegram-каналы по поиску "легких заработков". Он корректировал ракетно-дронные атаки РФ по Павлограду и отслеживал движение украинских военных эшелонов.
