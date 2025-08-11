Житель Одесщины готовил теракт по заказу России, его разоблачили: стало известно, какое наказание грозит

Молодого жителя Одесской области будут судить за работу на страну-агрессора в условиях полномасштабной войны. Получив инструкции от врага, 22-летний мужчина осуществлял поджоги, а затем намеревался совершить террористический акт.

Украинские правоохранители заблаговременно разоблачили злоумышленника и сейчас его ждет суд. Об этом сообщается на портале "Хочу к своим".

Мужчина планировал совершить теракт в людном месте

По данным следствия, за денежное вознаграждение от представителя России предатель согласился выполнять задачи, направленные на подрывную деятельность против Украины. Сначала он осуществлял умышленные поджоги объектов инфраструктуры, чтобы нанести ущерб экономической и государственной безопасности.

Убедившись в его готовности к значительно более опасным действиям, российский куратор вышел на видеосвязь и помог агенту изготовить взрывчатку. Так мужчина собрал самодельное взрывное устройство, а затем планировал заложить его в месте массового скопления людей, где враг дистанционно его бы взорвал.

Однако реализовать этот замысел российскому агенту и самому агрессору не удалось – правоохранители задержали подозреваемого. Во время обыска у него изъяли самодельную взрывчатку, а также боеприпасы, гранаты и тротиловые шашки.

Прокуроры Офиса генерального прокурора уже направили в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего жителя Одесской области. Ему инкриминируют государственную измену, приготовление к террористическому акту, умышленное повреждение имущества, приобретение и хранение боевых припасов, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 УК Украины).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. За совершенное одесситу грозит пожизненное лишение свободы.

Что предшествовало

В июле сотрудники Службы безопасности и Нацполиции разоблачили и задержали мужчину, который совершил теракт в Одессе, заложив взрывное устройство под автомобиль. Покушение, в результате которого пострадал мужчина, произошло 5 июля, и уже вечером правоохранители поймали исполнителя.

Агентом российских спецслужб оказался ранее судимый 22-летний житель Запорожья. После подрыва он пытался уехать с Одесщины, надеясь залечь на дно, но ему это не удалось.

До этого СБУ провела успешную спецоперацию в Одессе, во время которой удалось предотвратить запланированный теракт против украинского военнослужащего. Правоохранители задержали местного жителя, который получил преступное задание от российских спецслужб.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 августа в одном из микрорайонов Житомира прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина, а еще один получил тяжелые ранения. Правоохранители установили, что к теракту причастны двое 17-летних подростков, которые действовали по указаниям российских спецслужб.

