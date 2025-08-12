Корректировал удары: СБУ задержала информатора РФ, который шпионил за ПВО и военными эшелонами на Днепропетровщине. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала российского информатора в Днепропетровской области. Он корректировал ракетно-дронные атаки РФ по городу Павлоград и отслеживал движение украинских военных эшелонов.

Предателем оказался 30-летний безработный, который попал в поле зрения оккупантов через Telegram-каналы по поиску "легких заработков". О его разоблачении сообщает пресс-служба СБУ.

Замаскировал камеру в коробку из-под сока

Установлено, что после вербовки врагом мужчина начал обходить Павлоград и его окрестности, чтобы обнаружить и сфотографировать запасные командные пункты украинских защитников, а также расположение комплексов противовоздушной обороны ВСУ.

Кроме того, злоумышленник должен был помочь оккупантам выявлять грузовые эшелоны Сил обороны, определять их количество, вооружение и направления движения.

Для этого он установил напротив железнодорожного пути в прифронтовом городе телефонную камеру с павербанком и удаленным доступом для куратора, которые замаскировал в коробку из-под сока.

Сотрудники СБУ задержали информатора "на горячем", когда он спрятал шпионское устройство возле железной дороги. Также правоохранители провели спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций защитников.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога и ему грозит до 12 лет заключения.

Что предшествовало

Ранее агента российской военной разведки разоблачили в Днепре – 54-летнего монтажника местной строительной компании. Он собирал и передавал врагу координаты для осуществления обстрелов по энергетическим объектам облцентра и Запорожья.

В июле в Днепропетровской области правоохранители разоблачили крупную мошенническую сеть "колл-центров". Они специализировалась на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности выманивали данные банковских карт жертв, после чего обчищали счета. Во время обысков у преступников нашли поддельные удостоверения ФСБ РФ, а также авто с системами РЭБ.

Также СБУ задержала вражеского агентка, которая готовила теракт в центре Днепра. Взрыв должен был произойти возле здания одного из правоохранительных органов в городе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 июля российские оккупанты устроили массированную атаку на Павлоград: дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. В городе вспыхнули пожары, разрушениям подверглись пожарная часть, промышленные предприятия, были повреждены многоэтажки, частный дом, учебное заведение.

