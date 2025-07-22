СБУ и Офис генпрокурора разоблачили новые факты утечки информации с ограниченным доступом из НАБУ: что нашли во время обысков. Фото

Специалисты Службы безопасности и Офиса генерального прокурора нашли доказательства утечки информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро. Документы обнаружили во время обысков в жилье нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, который подозревается в работе на ФСБ и уже получил подозрение в госизмене.

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Речь идет о материалах негласных следственных действий и анкетах детективов НАБУ. Новые детали спецоперации в СБУ рассказали 22 июля.

Что нашли следователи

Отмечается, что из дома, где сейчас живут близкие родственники Христенко, были изъяты документы негласной слежки за фигурантами уголовных производств, которые расследует Антикоррупционное бюро, а также десятки личных анкет кандидатов в детективы НАБУ.

Также среди персональных карточек были данные на одного из руководителей межрегиональных управлений детективов Бюро Руслана Магамедрасулова, который, по материалам следствия, имеет контакты с представителями РФ и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с агрессором.

Кроме этого, найдена анкета экс-детектива НАБУ Тимура Аршавина, который в 2024-м сбежал из Украины вне официальных пунктов пропуска и с тех пор не возвращался.

"Служба безопасности продолжает комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств возможных агентурных проникновений российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора", – сообщили в СБУ.

Что предшествовало этому

В понедельник, 21 июля, СБУ и ОГП провели спецоперацию по нейтрализации влияния России на Национальное антикоррупционное бюро Украины. По ее результатам был задержан один из начальников детективов – Руслан Магамедрасулов, чей отец ведет бизнес со страной-агрессором, а мать получает пенсию в "ДНР" и пишет в Z-пабликах. Кроме этого, разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Федора Христенко. Как выяснилось, парламентарий, который сбежал перед полномасштабной войной, оказался топ-агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Обыски прошли в разных областях страны: по данным Бюро, их было не менее 70, в частности у 15 детективов. В ведомстве выразили возмущение, что "следственные действия проводятся без судебных постановлений". Там подчеркнули, что выясняют правовые основания действий, среди которых – "применение силы к сотрудникам". Также в Бюро прокомментировали утверждение о возможном сотрудничестве своего работника с представителем спецслужб РФ.

В тот же день состоялась инициированная СБУ внеплановая проверка состояния охраны государственной тайны, которая касается работников НАБУ, имеющих доступ к конфиденциальной информации и проведению негласных следственных (розыскных) действий. Кроме того, проведена плановая проверка Госспецсвязи, которая охватывает техническую инфраструктуру Бюро.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, якобы в рамках проверки специалисты СБУ "получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях", над которыми работают НАБУ и САП.

Эти заявления в СБУ назвали "безосновательными и манипулятивными". По данным Службы, проведение неотложных следственных действий без решения суда не является нарушением закона – в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь утечку информации и, в частности, помешать проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству.

Как сообщал OBOZ.UA, уличенный в госизмене нардеп Федор Христенко владеет владеет большим количеством недвижимости, в том числе в России. Также он задекларировал 94 позиции ценного имущества – часы, ювелирные изделия, мебель и посуду, а еще много элитных автомобилей, миллионы наличных.

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