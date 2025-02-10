Россиянин, убивший украинских военных в Германии, признал вину: как он объяснил свой поступок

В понедельник, 10 февраля, в Мюнхене (Германия) прошло судебное заседание по делу об убийстве двух украинских военных. 58-летний подозреваемый россиянин полностью признал свою вину.

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Об этом сообщает DW. Убийство двух украинских военных в возрасте 23 и 36 лет произошло в апреле 2024 года. Оба погибших проходили курс реабилитации после ранений в травматологической клинике в городе Мурнау.

По материалам следствия, трое мужчин, мало знакомых друг с другом по предварительным встречам, выпивали вместе в местном баре. Впоследствии они начали спорить о вторжении России в Украину. Это и послужило причиной убийства.

"Сейчас, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о случившемся", – заявил в начале судебного заседания обвиняемый из-за своего адвоката.

Из-за спора россиянин почувствовал себя "ущемленным в своей национальной гордости", заявили в Центральном управлении по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена.

В обвинительном заключении говорится, что проживающий в Германии с начала девяностых годов подозреваемый является "сторонником раздутого российского национализма", который "безоговорочно выступает за захватническую войну против Украины".

Напомним, что вечером 27 апреля 2024 года в Мурнау в Верхней Баварии на территории ТЦ обнаружили двух украинцев с ножевыми ранениями. Один из них, мужчина 36 лет, погиб на месте. Другой, 23-летний, скончался уже в больнице.

Достаточно быстро правоохранители задержали подозреваемого – россиянина 57 лет. Он, по данным немецких СМИ, "был известен в пропутинских кругах", на момент задержания был пьян.

Оба украинца оказались военнослужащими, а в Германии проходили реабилитацию.

23-летний Вячеслав Безуглый был родом из Черкасской области. Его брат также защищал Украину и пропал без вести на фронте. 36-летний Владимир Козин был родом из Каховки Херсонской области. Когда город оккупировали, он с семьей уехал. Прошел обучение в Великобритании, затем участвовал в боях за Бахмут. Был дважды ранен, рискуя жизнью, вынес с поля боя собрата.

23 октября 2024 года россиянину, подозреваемому в убийстве двух раненых украинских военных в Германии, были предъявлены обвинения. Как выяснило следствие, 57-летний фигурант в день убийства выпивал с украинцами, а когда заговорили о войне и мнения собеседников не совпали, нанес своим знакомым удары ножом.