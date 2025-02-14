Работала в интересах Кремля: соратница Медведчука, призвавшая к 'отделению' Львовщины, получила 13 лет тюрьмы

Суд на Львовщине приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества соратницу подозреваемого в государственной измене экс-нардепа Виктора Медведчука. Глава Львовской областной организации запрещенной партии "ОПЗЖ" Инна Иваночко призывала к "отделению" Львовщины.

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Доказательства, признанные судом убедительными, собрали сотрудники Службы безопасности Украины. Подробности сообщили в Telegram-канале СБУ.

"По доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения за государственную измену получила экс-глава Львовской областной организации запрещенной партии ОПЗЖ. Злоумышленница была доверенным лицом Виктора Медведчука в западном регионе Украины и работала в интересах Кремля", – говорится в сообщении.

Имени предательницы в Службе не назвали. Однако находившаяся на заседании Галицкого районного суда Львова корреспондентка "Общественное Львов" отметила: приговор получила Инна Иваночко. Она вместе с адвокатом участие в заседании принимала дистанционно – с помощью видеосвязи.

В СБУ отметили, что по заданию российских спецслужб Иваночко расшатывала общественно-политическую ситуацию во Львовской области. Еще до начала полномасштабной войны она организовывала уличные акции в поддержку так называемого "отделения" региона от Украины. Кроме того, изменница регулярно распространяла кремлевские нарративы в эфирах российских пропагандистов и на запрещенных телеканалах Медведчука.

"Во время таких выступлений злоумышленница позиционировала себя как "политэксперт" и распространяла фейки о внутренней обстановке на западе Украины якобы от имени местных жителей. Сотрудники СБУ задокументировали преступления российской агентки и задержали ее в августе 2022 года", – рассказали в СБУ.

Суд признал Иваночко виновной в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил ей 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Меру пресечения Иваночко Инне оставить без изменений — содержание под стражей до вступления приговора в законную силу. Срок отбывания наказания Иваночко Инны Васильевны считать с момента задержания — 24 августа 2022 года", — цитирует "Общественное" зачитанный судьей приговор.

Расследование проводили контрразведчики и следователи СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ задержала рецидивиста, которого ФСБ "перебросила" из России в Николаев для корректировки авиаударов по Силам обороны. К моменту начала полномасштабного вторжения РФ он отбывал наказание в исправительном учреждении в Херсоне за тяжкие преступления. Россияне вывезли преступника в российскую колонию, а затем через третьи страны переправили на территорию Украины.

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