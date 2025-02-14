СБУ задержала рецидивиста, которого ФСБ 'перебросила' из России в Николаев для корректировки авиаударов по Силам обороны. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российского агента. Им оказался рецидивист, завербованный ФСБ в исправительном заведении в Херсоне, где он отбывал наказание на момент оккупации Россией облцентра.

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Россияне вывезли преступника на территорию РФ, а затем "забросили" в Николаев для корректировки авиаударов по Силам обороны в этом городе. Подробности раскрыли в СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Николаеве агента ФСБ. Им оказался 35-летний рецидивист, корректировавший авиаудары рашистов по Силам обороны в портовом городе. По материалам дела, до начала полномасштабной войны фигурант отбывал наказание за совершение тяжких преступлений в исправительном учреждении Херсона. После захвата областного центра оккупанты перевели заключенного в одну из колоний на территории РФ, где его завербовал кадровый сотрудник ФСБ", – говорится в сообщении.

Как установили в Службе, по указанию от кураторов из российской спецслужбы завербованный предатель через третьи страны приехал в Николаев. Там взялся выполнять задачи врага: выискивать места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в прифронтовом городе.

С этой целью вражеский агент обходил местность и скрыто фотографировал локации предполагаемого пребывания украинских защитников. Также он в бытовых разговорах в темную выспрашивал нужную ему информацию у знакомых.

"Сотрудники СБУ вовремя разоблачили планы врага и поэтапно задокументировали фигуранта еще на начальном этапе его разведактивности. Контрразведка СБУ задержала его по месту жительства. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны. При обыске у задержанного изъят мобильный телефон, с которого он контактировал со своим российским куратором", – отметили в Службе.

Вражескому агенту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей.

Максимальное наказание, угрожающее предателю – до 12 лет лишения свободы. Однако его действия могут получить дополнительную квалификацию по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ объявила о новых подозрениях главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику. Теперь речь идет об умышленном вреде суверенитету Украины, территориальной целостности, обороноспособности страны: следователи собрали доказательства предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Пасечнику инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УКУ) и участие в организации и проведении на временно оккупированной территории незаконных выборов и публичные призывы к их проведению (ч. 5 ст. 111-1 УКУ).

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