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Принимал за "услугу" до 10 тыс. долларов: ДБР разоблачило должностного лица, организовавшего канал переправки уклонистов в Молдову. Фото

Екатерина Дутик
Расследования
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ДБР разоблачило чиновника, организовавшего канал переправки ухилянтов в Молдову

В Одесской области задержали чиновника, который организовал схему нелегального пересечения границы для военнообязанных. Стоимость услуг колебалась от 6 до 10 тысяч долларов США, и еженедельно по такой схеме переправлялось до пяти человек.

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Как сообщили в Государственном бюро расследований, работники ДБР совместно с УВБ Госпогранслужбы разоблачили должностного лица правоохранительного органа Одесской области. Начальник отделения инспекторов организовал незаконный канал переправки военнообязанных мужчин в Республику Молдова вне пунктов пропуска на участке, за который был ответственен, и привлек подчиненного для поиска клиентов, действия которых координировал через мессенджеры.

Чиновник дистанционно координировал действия ухилянтов, предоставляя указания относительно места и времени пересечения границы. За такие услуги желающие нелегально уехать за границу платили от 6 до 10 тысяч долларов США.

ДБР разоблачило чиновника, организовавшего канал переправки ухилянтов в Молдову.

По оперативным данным, мужчине даже пытался подкупить другого правоохранителя для обеспечения беспрепятственного прохода во избежание разоблачения.

ДБР разоблачило чиновника, организовавшего канал переправки ухилянтов в Молдову.

ДБР задержало чиновника при получении оплаты от очередного "клиента", после чего ему было сообщено о подозрении. В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной деятельности.

ДБР разоблачило чиновника, организовавшего канал переправки ухилянтов в Молдову.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

ДБР разоблачило чиновника, организовавшего канал переправки ухилянтов в Молдову.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области снова задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины. Сразу 16 ухилянтов планировали оказаться в Венгрии.

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