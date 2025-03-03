Принимал за "услугу" до 10 тыс. долларов: ДБР разоблачило должностного лица, организовавшего канал переправки уклонистов в Молдову. Фото

В Одесской области задержали чиновника, который организовал схему нелегального пересечения границы для военнообязанных. Стоимость услуг колебалась от 6 до 10 тысяч долларов США, и еженедельно по такой схеме переправлялось до пяти человек.

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Как сообщили в Государственном бюро расследований, работники ДБР совместно с УВБ Госпогранслужбы разоблачили должностного лица правоохранительного органа Одесской области. Начальник отделения инспекторов организовал незаконный канал переправки военнообязанных мужчин в Республику Молдова вне пунктов пропуска на участке, за который был ответственен, и привлек подчиненного для поиска клиентов, действия которых координировал через мессенджеры.

Чиновник дистанционно координировал действия ухилянтов, предоставляя указания относительно места и времени пересечения границы. За такие услуги желающие нелегально уехать за границу платили от 6 до 10 тысяч долларов США.

По оперативным данным, мужчине даже пытался подкупить другого правоохранителя для обеспечения беспрепятственного прохода во избежание разоблачения.

ДБР задержало чиновника при получении оплаты от очередного "клиента", после чего ему было сообщено о подозрении. В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной деятельности.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области снова задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины. Сразу 16 ухилянтов планировали оказаться в Венгрии.

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