Пытались незаконно уехать в Венгрию: пограничники задержали микроавтобус с 16 пассажирами. Видео

В Закарпатской области снова задержали группу мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу Украины. Сразу 16 уклонистов планировали оказаться в Венгрии.

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Все они ехали в сторону соседнего государства на одном микроавтобусе. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в среду, 26 февраля, опубликовав видео.

Пограничники и работники миграционной полиции задержали в полукилометре от госграницы с Венгрией. Мужчин сопровождали двое закарпатцев – водитель автобуса и его сообщник, который должен был ехать недалеко от другой машины и предупредить партнера в случае появления пограничников.

Правоохранители установили, что организованная группа переправщиков выискивала потенциальных "клиентов" по всей Украине через общих знакомых или соцсети и в дальнейшем направляла их действия.

На этот раз желающих незаконно пересечь границу собрали в городе Берегово, где им обеспечили проживание до момента непосредственной переправки. "Трансфер" стоил уклонистам от $7 тысяч до $15 тысяч. Общая сумма за сделку составляла около $170 тысяч долларов.

Переправители были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. В их действиях видны признаки уголовного правонарушения по ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Нарушители границы после установления всех обстоятельств будут привлечены к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации и незаконного "списания" действующих военных по состоянию здоровья. В трех областях Украины правоохранители задержали семерых организаторов сделок.

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