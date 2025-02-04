Пообещал двоим мужчинам помощь со снятием с розыска: в Одессе сотрудника ТЦК разоблачили на 'схеме'. Фото

В Одессе задержали сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятку пытался удалить военнообязанных из базы розыска. За свои "услуги" 29-летний солдат требовал до 1000 долларов.

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Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

По информации правоохранителей, сотрудник одного из одесских районных центров комплектования и социальной поддержки распространял среди знакомых информацию о том, что может повлиять на должностных лиц ТЦК и СП и помочь военнообязанным мужчинам в решении вопросов избегания мобилизации. Стоимость своих "услуг" фигурант оценивал в 500-1000 долларов.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали, как военнослужащий пообещал двоим мужчинам призывного возраста помощь по снятию статуса "разыскиваемых".

Сотрудник ТЦК был задержан при получении взятки от одессита. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у военного 500 долларов, мобильный телефон, документацию и другие вещи.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, а именно: получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенном с требованием неправомерной выгоды. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен.

Напомним, в Закарпатской области задержали очередную группу мужчин, которые пытались незаконным способом покинуть территорию Украины. В этот раз нарушители хотели пересечь границу, спрятавшись в грузовике под слоем песка.

Ранее пограничники разоблачили еще одну схему по пересечению границы. Трое жителей Закарпатья помогали бежать из страны мужчинам призывного возраста. Точно известно, что, по крайней мере, из одного из "клиентов" за свои "услуги" они взяли 8 тыс. долларов.

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