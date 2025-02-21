Подрыв автомобилей в Одессе: СБУ и Нацполиция по горячим следам задержали исполнителя теракта. Фото и видео

Служба безопасности и Национальная полиция Украины "по горячим следам" задержали 18-летнего агента ФСБ РФ, который, по данным следствия, подготовил теракт с подрывом авто военного прокурора в центре Одессы 20 февраля. Вследствие взрыва получил ранение прохожий.

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Об этом 21 февраля сообщили в СБУ, Нацполиции и Офисе генерального прокурора. Как отмечается, в четверг на стоянке в центре Одессы был подорван автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

В тот же день вечером правоохранители задержали подозреваемого в совершении теракта на автовокзале: он планировал побег в Киев.

Им оказался 18-летний житель Одессы, которого оккупанты в начале февраля завербовали через Telegram-канал по поиску "легких" денег.

После совершения преступления ему обещали 3 тыс. долларов.

По инструкции российской спецслужбы парень собственноручно изготовил самодельную взрывчатку в съемной квартире мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Для увеличения поражающей силы он дополнительно начинил ее металлическими гайками и заложил ее под авто военного прокурора.

Также напротив "цели" фигурант установил скрытый телефон с функцией удаленного доступа для ФСБ и покинул место происшествия.

В тот же день россияне дистанционно активировали взрывчатку. Травмы получил прохожий, также повреждены припаркованные автомобили и фасад здания.

Во время обысков у задержанного изъят телефон с доказательствами общения с оккупантами.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса "террористический акт".

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Полный круг лиц, причастных к теракту, устанавливается, заявили в полиции.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Одесской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

В СБУ напомнили, что в случаях попыток вербовки для поджога авто ВСУ, админздания, теракта или минирования необходимо сразу сообщать об этом на чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника".

Как сообщал OBOZ.UA, около 16:40 в четверг в центре Одессы раздался взрыв. В полиции информировали, что вследствие детонации неизвестного предмета повреждены три автомобиля. На место прибыли взрывотехники, уголовники, следователи и оперативники полиции.

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