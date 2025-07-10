Подожгли объект УЗ и эвакуационное авто: в Одессе разоблачили мать с дочерью, которые работали на врага. Фото

В Одессе сотрудники Нацполиции и Службы безопасности разоблачили 58-летнюю женщину и ее 13-летнюю дочь, которые работали на российского агрессора. За обещание получить деньги от вражеских кураторов они подожгли объект "Укрзалізниці" и эвакуационный военный автомобиль.

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Враг сначала завербовал подростка через один из мессенджеров, а та взяла в сообщники свою мать. Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Так, российский куратор обещал несовершеннолетней одесситке неплохие гонорары за поджоги релейных шкафов регионального филиала "Одесская железная дорога", а также автомобилей военных ВСУ и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Девочка должна была согласовывать объекты с заказчиком, а после их уничтожения присылать ему видеоотчеты", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в начале июля несовершеннолетняя облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла релейный шкаф. Тогда огонь быстро погас и устройство не вышло из строя.

Уже через несколько дней она получила новое задание: поджечь автомобиль Volkswagen военнослужащей, который использовался на фронте для перевозки раненых.

Девочка предложила сотрудничество своей матери, которая вместо того, чтобы отговорить дочь, согласилась на преступление. Ночью родственники аналогичным образом подожгли в областном центре выбранное транспортное средство – оно сгорело дотла.

Во время оперативно-розыскных мероприятий следователи изъяли ряд вещественных доказательств с мест совершенных преступлений и из квартиры, где проживают мать с ребенком.

Действия фигуранток квалифицированы как покушение на диверсию, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины), и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УКУ). Досудебное расследование осуществляют следователи управления СБУ в Одесской области.

Женщину задержали в процессуальном порядке, ей сообщено о подозрении по последней статье (грозит до восьми лет лишения свободы). Девочку же передали в органы опеки и попечительства – к ней могут быть применены принудительные меры воспитательного характера.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали 20-летнего киевлянина, который поджег дверь квартиры "предателя" по заданию куратора, представившегося "работником СБУ". Парень переписывался в мессенджере якобы с девушкой, которая назначила свидание и попросила сбросить ей деньги на такси, а потом повелся на вымышленную легенду и совершил поджог.

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