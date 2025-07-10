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Подожгли объект УЗ и эвакуационное авто: в Одессе разоблачили мать с дочерью, которые работали на врага. Фото

Марина Лисничук
OBOZ. Расследования
3 минуты
1,3 т.
Разоблачили российских агентов

В Одессе сотрудники Нацполиции и Службы безопасности разоблачили 58-летнюю женщину и ее 13-летнюю дочь, которые работали на российского агрессора. За обещание получить деньги от вражеских кураторов они подожгли объект "Укрзалізниці" и эвакуационный военный автомобиль.

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Враг сначала завербовал подростка через один из мессенджеров, а та взяла в сообщники свою мать. Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Так, российский куратор обещал несовершеннолетней одесситке неплохие гонорары за поджоги релейных шкафов регионального филиала "Одесская железная дорога", а также автомобилей военных ВСУ и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Вербовка Россией несовершеннолетних

"Девочка должна была согласовывать объекты с заказчиком, а после их уничтожения присылать ему видеоотчеты", – говорится в сообщении.

Поджог релейного шкафа Одесса

Правоохранители установили, что в начале июля несовершеннолетняя облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла релейный шкаф. Тогда огонь быстро погас и устройство не вышло из строя.

Поджог релейного шкафа Одесса

Уже через несколько дней она получила новое задание: поджечь автомобиль Volkswagen военнослужащей, который использовался на фронте для перевозки раненых.

Поджоги авто военных

Девочка предложила сотрудничество своей матери, которая вместо того, чтобы отговорить дочь, согласилась на преступление. Ночью родственники аналогичным образом подожгли в областном центре выбранное транспортное средство – оно сгорело дотла.

Поджоги авто военных

Во время оперативно-розыскных мероприятий следователи изъяли ряд вещественных доказательств с мест совершенных преступлений и из квартиры, где проживают мать с ребенком.

Вербовка Россией несовершеннолетних

Действия фигуранток квалифицированы как покушение на диверсию, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины), и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УКУ). Досудебное расследование осуществляют следователи управления СБУ в Одесской области.

В Одессе задержали предательниц

Женщину задержали в процессуальном порядке, ей сообщено о подозрении по последней статье (грозит до восьми лет лишения свободы). Девочку же передали в органы опеки и попечительства – к ней могут быть применены принудительные меры воспитательного характера.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали 20-летнего киевлянина, который поджег дверь квартиры "предателя" по заданию куратора, представившегося "работником СБУ". Парень переписывался в мессенджере якобы с девушкой, которая назначила свидание и попросила сбросить ей деньги на такси, а потом повелся на вымышленную легенду и совершил поджог.

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