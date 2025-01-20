Переправляли в Россию микро-чипы для производства ракет и БПЛА: СБУ разоблачила работников украинской компании. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила ряд украинских компаний, которые во время полномасштабного вторжения организовали поставки микро-чипов в Россию, используя схемы обхода международных санкций. Речь идет о предприятиях, расположенных в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях, которые поставляли электронные компоненты для производства ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Об этом сообщили пресс-службе СБУ и Офиса генпрокурора. Эти компании принадлежат к крупной международной корпорации, основанной в России, специализирующейся на производстве микро-чипов и электронных плат для навигационных и управленческих систем ракет и дронов.

Часть этих плат применяется для производства таких ракет, как Х-101, "Калибр", "Искандер-К", а также для систем наведения беспилотников, реактивных установок Торнадо-Г и вертолетов Ка-52.

Злоумышленники разработали систему поставок электронных компонентов из Украины в Россию в обход санкций.

Сначала они покупали продукцию на территории Украины и других стран, а затем отправляли ее в подконтрольные компании на Ближнем Востоке, также находящиеся под международными санкциями. Оттуда компоненты попадали в Россию, где их использовали стратегические предприятия страны, в том числе предприятия военно-промышленного комплекса.

Из-за такой схемы в страну-агрессор только в течение лета 2022 года поставляли более 1,5 тыс. наименований микроэлектроники на общую сумму более 600 тысяч долларов США, что подтверждено выводами экспертиз на основе изучения обломков ракет и БПЛА.

В ходе обысков у фигурантов дела были обнаружены вещественные доказательства их деятельности, направленной на поддержку агрессора. Также обнаружен российский паспорт у одного из задержанных.

Служба безопасности Украины уже сообщила о подозрении одному из фигурантов по статье "пособничество государству-агрессору", ему грозит до 12 лет лишения свободы. Следователи продолжают работу по другим участникам схемы, некоторые из которых находятся за границей, и им также доложено о подозрении заочно.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила днепропетровское предприятие, помогавшее России в строительстве ядерных лабораторий. По информации следствия компания, занимающаяся производством строительных материалов, переправляла украинскую металлопродукцию в Россию, где она использовалась для обустройства служебных помещений российского института ядерных исследований.

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