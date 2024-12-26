НАБУ открыло уголовное производство в отношении одесского экспрокурора из-за недвижимости в Дубае - 'Схемы'

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование в отношении бывшего заместителя прокурора Одесской области Олега Корнилова. Причиной стала информация, обнародованная журналистами программы "Схемы", о незадекларированной недвижимости экспокурора в Дубае.

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Об этом сообщает Радио Свобода. Согласно расследованию, Корнилов владел несколькими квартирами и гостиничным номером в ОАЭ, которые он приобрел еще до 2016 года. Несмотря на значительную стоимость этого имущества и доходы от его аренды, экспокурор не задекларировал эти активы.

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) подтвердило наличие незадекларированной недвижимости Корнилова в Дубае, а также выявило другие несоответствия в его декларации. По результатам проверки, НАПК направило материалы в НАБУ для открытия уголовного производства.

"Сведения, обнародованные в программе журналистских расследований "Схемы" по активам, в частности, объектов недвижимости бывшего начальника управления прокуратуры Одесской области, являются предметом досудебного расследования в уголовном производстве, начатом детективами НАБУ 20.12.2024 по признакам преступления, предусмотренного ч. . 366-2 УКУ (декларирование недостоверной информации)", – говорится в сообщении пресс-службы антикоррупционного бюро.

Корнилов был уволен с должности в 2014 году после люстрации, однако впоследствии его возобновили на работе через суд. После обновления он работал в прокуратуре до августа 2022 года.

Расследование журналистов "Схем" выявило, что бывший заместитель прокурора Одесской области Олег Корнилов владел несколькими недвижимыми объектами в Дубае. В частности, речь идет о квартирах в элитном комплексе Jumeirah Bay X1 Tower. Этот комплекс известен своим роскошным жильем и панорамными видами на Персидский залив. Корнилов приобрел эти квартиры еще до 2016 года, но ни разу не задекларировал их.

Любопытно, что Корнилов активно сдавал квартиры в аренду, получая значительные доходы. По подсчетам журналистов, суммарно он заработал на аренде этих квартир более 100 тысяч долларов США. Впоследствии, в 2020-2023 годах, он продал обе квартиры, получив за них более 250 тысяч долларов.

По состоянию на декабрь 2024 года, Корнилов все еще является владельцем гостиничного номера, который приобрел 210 тысяч долларов США.

4 октября 2024 Татьяну Крупу и ее сына Александра, находившегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков была обнаружена наличность в разных валютах на 6 млн долларов.

7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для Крупы с альтернативой внесения 500 млн грн залога. Позже стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

По материалам суда, с ноября 2020 года Татьяна Крупа приобрела активы стоимостью 137 млн грн, законность оснований для владения которыми не смогла подтвердить. По официальным документам, Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 га, электростанции и миллионы гривен наличными. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в телефоне Крупы была обнаружена переписка с лицами, связанными с работниками ДБР. Кроме того, прокуратуры области и таможни.

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