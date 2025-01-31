На Днепропетровщине будут судить шестерых агентов РФ, которые "сливали" данные о расположении стратегически важных объектов. Фото
В Днепропетровской области перед судом предстанут шесть агентов российской разведки, которые передавали данные о расположении стратегически важных объектов. Также они делились с врагом информацией о подразделениях и технике ВСУ.
Обвинительные приговоры в отношении фигурантов по статье о государственной измене направлены в судебную инстанцию. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Расследованием установлено, что шесть человек были дистанционно завербованы администраторами пророссийских Telegram-каналов и входили в агентурную сеть ФСБ РФ.
Их основными задачами была передача данных о местоположении электрических подстанций и предприятий оборонно-промышленного комплекса на территории нескольких областей.
Также предатели осуществляли сбор информации о результатах вражеских ракетных ударов, о дислокации военных подразделений и техники ВСУ, местонахождении систем ПВО.
Такая развединформация использовалась российскими оккупантами для нанесения прицельных ракетных ударов и дроновых атак.
Досудебное расследование в деле предателей осуществляли следователи Управления СБУ в Днепропетровской области. А прокуроры облпрокуратуры направили в суд обвинительные акты относительно всех шести агентов.
Им инкриминируют совершение государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ныне обвиняемые находятся под стражей без определения размера залога.
Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области будут судить 32-летнего жителя Купянского района, сотрудничавшего с российскими спецслужбами. Он передавал врагу разведданные о дислокации Сил обороны и пытался поджечь автомобиль защитника.
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