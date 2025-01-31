На Днепропетровщине будут судить шестерых агентов РФ, которые 'сливали' данные о расположении стратегически важных объектов. Фото

В Днепропетровской области перед судом предстанут шесть агентов российской разведки, которые передавали данные о расположении стратегически важных объектов. Также они делились с врагом информацией о подразделениях и технике ВСУ.

Видео дня

Обвинительные приговоры в отношении фигурантов по статье о государственной измене направлены в судебную инстанцию. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Расследованием установлено, что шесть человек были дистанционно завербованы администраторами пророссийских Telegram-каналов и входили в агентурную сеть ФСБ РФ.

Их основными задачами была передача данных о местоположении электрических подстанций и предприятий оборонно-промышленного комплекса на территории нескольких областей.

Также предатели осуществляли сбор информации о результатах вражеских ракетных ударов, о дислокации военных подразделений и техники ВСУ, местонахождении систем ПВО.

Такая развединформация использовалась российскими оккупантами для нанесения прицельных ракетных ударов и дроновых атак.

Досудебное расследование в деле предателей осуществляли следователи Управления СБУ в Днепропетровской области. А прокуроры облпрокуратуры направили в суд обвинительные акты относительно всех шести агентов.

Им инкриминируют совершение государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ныне обвиняемые находятся под стражей без определения размера залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области будут судить 32-летнего жителя Купянского района, сотрудничавшего с российскими спецслужбами. Он передавал врагу разведданные о дислокации Сил обороны и пытался поджечь автомобиль защитника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!