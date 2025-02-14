Международный аудит подтвердил, что 'Глобино' не закупало российскую продукцию

Выводы отчета аудиторской компании Baker Tilly свидетельствуют о том, что Группа компаний Глобино не покупала российскую колбасную оболочку.

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Об этом сообщает Liga.net.

"Аудиторская компания Baker Tilly не нашла доказательств, что группа компаний "Глобино" закупала русскую колбасную оболочку под видом латвийской. Об этом говорится в отчете Бейкер Тилли Украина (член международной сети Baker Tilly International), предоставленном LIGA.net пресс-службой Глобино", - говорится в публикации.

В тексте говорится, что Глобино обратилось к аудитору после того, как в СМИ появились публикации с обвинениями в сотрудничестве с Россией. Так, в одной из статей утверждалось, что Глобино якобы использует колбасную оболочку Amiflex T-3 Print российской компании "Атлантис-Пак", которую импортировало ООО "ДВС-Лугавто", подавая в качестве латвийской оболочки компании DCL. Товар поставлялся на аффилированные предприятия - ООО "УПК Групп" и ООО "Торговый дом ДТС", а оттуда якобы попадал в Глобино.

Компания это отрицала, назвав эти слухи масштабной медиаатакой, которая, по ее мнению, направлена на дискредитацию бренда.

"Аудиторская проверка подтвердила, что в период 2022-2024 годов Глобино закупало через ДТС продукцию только четырех производителей: Excellpack Bulgaria (Болгария), HEKA (Польша), Podanfol (Польша), Биган (Беларусь, только в начале 2022 года). Аудиторы не обнаружили доказательств импорта ни продукции российского происхождения, ни продукции латвийской компании DCL, как об этом утверждалось в ряде сообщений в медиа", - говорится в сообщении.

Также в публикации подчеркивается, что Глобино является одним из ведущих производителей колбасных и мясных изделий на рынке Украины. В состав группы компаний входит ряд предприятий, в том числе Глобинский мясокомбинат и Глобинский маслозавод, которые обеспечивают замкнутый производственный цикл продаж готовой продукции. Конечные бенефициары – Александр Кузьминский и Роман Пархоменко.