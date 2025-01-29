Кулик назвал мифом связь между европейским финансированием и персоной директора АОЗ: в чем дело

Вокруг скандала с заменой Марины Безруковой на Арсена Жумадилова уже сформировалось много мифов. Один из них: увольнение Безруковой ставит под угрозу "датскую" модель финансирования". "Это утверждение выглядит как банальный шантаж и попытка привязать определенные личности к успехам европейской и украинской дипломатии. Тем более, что большую часть средств Дания сейчас направляет… Департамента военно-технической политики Минобороны, а не Агентства оборонных закупок.

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Об этом сообщает политический эксперт Виталий Кулик в статье для издания Главком - Борьба за АОЗ и бюджет в 300 миллиардов: мифы и "опровержение".

Еще один миф: АОЗ – последний бастион мотивированности и высокой компетенции. "Лишь через несколько недель Агентство попало в два скандала почти на 400 миллионов Евро – закупка устаревших противотанковых мин по цене новых и контракт на турецкие приборы ночного видения "охотничьего" качества по выше, чем в военных магазинах, цене. Как обнаружили журналисты, что оба контракты заключены 31 декабря, что точно не является совпадением. Есть ли смысл еще что-либо объяснять? – спрашивает эксперт.

Напомним, ранее СМИ сообщали о контракте на приборы ночного видения, которые не отвечают военным стандартам и стоят значительно дороже рыночной цены.