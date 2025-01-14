Коллаборационная деятельность: суд вынес окончательный приговор 'гауляйтеру' Запорожье Балицкому

Суд признал главу оккупационной "администрации" Запорожской области Евгения Балицкого виновным в коллаборационной деятельности и осудил его согласно ч. 5 ст. 111-1 УК Украины на 10 лет тюрьмы. Также он лишен права занимать должности в органах власти.

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Об этом сообщил 14 января Офис генерального прокурора. Как отмечается, с учетом ранее вынесенного приговора предателю Балицкому назначено окончательное наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства.

В ОГПУ не назвали коллаборанта по имени, назвал его лишь "экс-нардепом-псевдогубернатором". Но известно, что оккупанты назначили на должность "главы администрации" области именно Евгения Балицкого.

Отмечается, что осужденный после вторжения российских захватчиков в Украину согласился на сотрудничество с ними и "добровольно занял должность "председателя Запорожской военно-гражданской администрации" на временно оккупированной врагом территории области.

Экс-депутат "активно сотрудничал с вооруженными силами врага, организовывал идеологическую пропаганду среди населения временно оккупированных территорий, распространял месседжи в пользу государства-агрессора", заявили в ОГПУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства арестованное имущество, принадлежавшее осужденному.

В ОГПУ уточнили, что речь идет о корпоративных правах шести субъектов хозяйствования, в том числе ООО "Телерадиокомпания "МТВ-плюс", которая была одной из крупнейших в Запорожье, жилого дома в Мелитополе, четырех самолетов Cessna Model 172RG и самолете Model 76, автомобиль Toyota Land Cruiser 200

Балицкий – бывший депутат Верховной Рады Украины от запрещенной "ОПЗЖ". Напомним, что именно он занимался организацией т.н. референдума о "присоединении" Запорожской области к России. Также предатель занимался выселением проукраинских жителей Запорожья из собственных домов, незаконной продажей их имущества.

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