Из НАБУ уволился детектив Денисюк, расследовавший коррупцию при закупке дронов

Детектив НАБУ Андрей Денисюк, занимавшийся расследованием злоупотреблений на закупках дронов Госспецсвязи, уволился из Бюро.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Hromadske.

Он разослал письмо коллегам, в котором объяснил причины своего увольнения. Журналистам удалось получить полный текст обращения Денисюка. Также СМИ обратилось с запросом в НАБУ по поводу изложенных Андреем Денисюком фактов.

Ранее СМИ сообщили, что государство переплатило около 600 миллионов гривен на закупку нескольких партий беспилотников EVO MAX 4T производства компании Autel, заказанных малоизвестной фирме из Кривого Рога.

Эти беспилотники закупала Государственная служба специальной связи и защиты информации в рамках проекта "Армия дронов".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров утверждал, что сам узнал о завышенных ценах в сентябре 2023-го. Тогда Минцифры начало мониторинг и по его итогам обратилось в НАБУ. Антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в январе 2024 года, однако подозрений до сих пор никто не получил.

"Коллеги, сегодня мой последний рабочий день в НАБУ как старшего детектива 4 ПД 1 ГПД (Четвертого отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов. – Ред.). Такое решение я принял после длительных размышлений на эту тему".

Я не буду традиционным и не буду всем рассказывать понятные вещи о том, кто мы есть (или были) и как я этим горжусь (или гордился). Мне хочется приоткрыть завесу над происходящими событиями просто потому, что:

1. Это в моем стиле (но, к сожалению, не в стиле Бюро) – действовать в соответствии с принципом прозрачности и подотчетности в первую очередь для внутренних коммуникаций.

2. Я считаю справедливым, чтобы сотрудники из первоисточников знали о возможных конфликтах и кризисах, а не додумывали и собирали слухи.

3. Мне не безразлично, где и какое будет НАБУ в будущем, а замалчивание порождает еще большее внутреннее напряжение и потом может привести либо к полной деградации, либо к коллапсу.

Наши детективные умы любят и привыкли к категории "вне разумного сомнения", но ни ситуация с Углавой (отстранение Углавы на время расследования по факту вероятной утечки информации. – Ред.), ни моя ситуация, пожалуй, не имеет такого фактажа, но все же.

Моей основой претензией является грубая безответственность с непрофессионализмом (или вообще недобросовестным умыслом), проявленная в нежелании проводить расследование по злоупотреблениям в закупках дронов, а также отсутствие прозрачной и понятной коммуникации в таких решениях с определением персональной ответственности. Дело в следующем:

– Во время расследования коррупции при закупке в сфере ИТ в Госспецсвязи (одни из основных в программе "Армия дронов", которые осваивают десятки млрд ежегодно) в апреле 2023 года мы обнаружили вопиющие факты коррупции при закупке дронов с фактажом на уровне главы службы (переписки, действующие лица, откаты, наличные деньги и прочее). Этих фактов все же было недостаточно для полной картины и подозрения.

– Понимая, что ресурса на одновременное расследование двух направлений не хватит, я согласовал с руководителем ГПД, кого привлечь в помощь, и передал материалы в другой отдел и подразделение. Очевидно, ожидая комплексных и профессиональных действий в рамках ОРС или КП.

– Регулярно спрашивая у исполнителя о положении дел по дронам, узнавал лишь ограниченную информацию о том, что они чем-то занимаются.

– В ноябре 2023 мы довели дело по ИТ до подозрения руководству ГСССЗИ, которое в этот же день спешно уволили вопреки всем процедурам.

– Результатом работы другого подразделения по дронам за почти 6 месяцев была проверка и письмо (уже после нашего подозрения) на 3 листа, где они сообщали потенциально причастным к схеме чиновникам об обнаруженной завышенной цене на один из дронов.

– Как следствие подозрения руководству ГСССЗИ и исступленного испуга коррупционеров, увидевших, что не все под контролем в этом органе и курирующем министерстве, только по одному производителю дронов (по которому написали письмо на 3 листа) снижены цены на дроны вдвое, а общая сумма экономии при пересмотре контрактов по этому же производителю – более 2,5 млрд грн. Масштабы приблизительного хищения, думаю, понятны.

– Но вместо качественного и своевременного расследования или ОРС, когда было более чем достаточно для начала кп доказательств и субъективной и объективной стороны преступления, коллеги почему-то занимались подсветкой выявленных преступлений без их фиксации. Как оказалось потом, это было уже не первая их "подсветка" этому же министерству.

– Потом этих же коллег, непонятно за какие заслуги, повышают в должностях, обеспечивая стремительный карьерный рост и возможности масштабироваться.

Результаты наших расследований привели к испугу участников схем и дальнейшему уменьшению цены. А посланное письмо стало элементом сделать невозможным (как минимум значительного усложнения) привлечение к ответственности из-за отсутствия ущерба государству. Однако нашими же руками (тех же действующих лиц) как на общегосударственном, так и на международном уровне эта "экономия" демонстрируется как невероятная антикоррупционная деятельность курирующего министерства.

– Причины нерасследования преступлений по дронам со стороны руководства того отдела, которое должно этим заниматься, объяснялись "решением руководства" (Углавы), поэтому в то время в 2023 году эту историю я не поднимал.

После скандала с Углавой и роста сомнений в его добропорядочности возникли большие сомнения в добропорядочности процессов и решений по дронам.

– В связи с этим в 2024 году я написал заявление на проведение служебного расследования. По моему субъективному убеждению, уровень ожидаемых возможностей УВК значительно преувеличен и они могут прийти к выводам только по очевидным (часто формальным) нарушениям. Чуда не произошло, и в этот раз они не обнаружили нарушений, хотя и не получили исчерпывающих ответов на большинство ключевых замечаний. Служебное расследование закрыли.

Нам говорят ловить "большую рыбу". Но когда эта рыба и другие потенциальные "крупные рыбы" уже на крючке и мы просим помочь ее "тащить", начинают происходить странные вещи вроде тех, что я описал выше. И у этих вещей нет логических и исчерпывающих объяснений.

Так нужна ли тогда вам эта "большая рыба"?

Сейчас большинство наших расследований по дронам (начатых нашим отделом после подозрения в ноябре 2023) имеют проблематику качественного доказывания, прежде всего субъективной стороны должностных лиц ГСССЗИ с "бизнесменами", которые заключали почти все свои договоры в течение лета 2023 года. И сейчас говорят, что это приоритет №1. А занимается этими производствами 1,5 человека (себя уже не считаю).

Это лишь основная маленькая составляющая этих событий, не буду перегружать деталями.

Я не воспринимаю себя как жертву системы, однако принял решение становиться сильнее и развиваться вне системы. У меня нет ненависти в отношении каких-либо действующих лиц этого процесса. Скорее разочарование и отвращение. К тому лицемерию, которое культивируется в Бюро.

А еще грусть относительно институции, которая зародилась с сильным стержнем, но со многими проблемами в оптимизации и улучшении процессов. Потому что сейчас хоть и идут какие-то процессы налаживания существовавших годами проблем, все же ощущается тотальная утрата этого стержня. Как говорит мой хороший друг, "красят губки", в то время как в душе что-то гниет.

Прозрачность и подотчетность для меня – прежде всего о честной и качественной коммуникации внутри. Потому что мы не терпим лжи и лицемерия, я не терплю.

Благодарю большинство из вас за то, что вы есть: справедливые, преданные, честные и профессиональные. Те, кто такими не являются, искренне желаю не зациклиться в злобе относительно этой или иных ситуаций или людей, а найти лучшее в себе и бороться за это, в первую очередь для себя.

Я навсегда остаюсь другом институции и буду бороться в первую очередь с собой, чтобы остаться верным тем ценностям, которые ею задекларированы.

Уважение работникам Бюро, кто на деле придерживается этих ценностей и тянет эту структуру на своих плечах. Мои знания, мое сердце и ресурсы (по мере возможностей) для вас всегда доступны, если нужно! Спасибо".