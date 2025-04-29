Искали 'легкие деньги': СБУ задержала четырех поджигателей, которые 'работали' по заказу из РФ. Фото

Украинские правоохранители продолжают задерживать предателей, которые по заказу российских спецслужб пытаются устраивать поджоги в разных регионах Украины. Примечательно, что среди задержанных есть даже несовершеннолетние.

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Теперь предателям грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации ведомства, злоумышленники попали в поле зрения оккупантов через Telegram-каналы по поиску "легких денег". Во время обысков у фигурантов изъяты легковоспламеняющиеся смеси, которые они использовали для совершения поджогов. Также обнаружены телефоны с подтверждениями работы на Россию.

В Харькове сотрудники СБУ задержали 15-летнюю школьницу, которая сожгла два служебных внедорожника ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых задач на восточном фронте.

Во Львове по горячим следам задержаны два студента местного техучилища, которые подожгли релейный шкаф сигнальной установки "Укрзалізниці".

В Чернигове разоблачен 41-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за наркоторговлю. На этот раз рецидивист пытался уничтожить административное здание ТЦК с помощью коктейля Молотова, который изготовил по инструкции российского куратора.

По всем разоблаченным фактам следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ во время военного положения); ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Харьковской, Черниговской и Львовской областях при процессуальном руководстве Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны и областных прокуратур.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередную вражескую агентку в Николаевской области. Чиновница горсовета Первомайска по заданию врага шпионила за защитниками украинского юга.

Ранее стало известно, что СБУ задержала российского агента, который "сливал" врагу локации минных полей ВСУ в Донецкой области. Предатель ждал оккупацию региона вражескими войсками.

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